Впервые в марте у оккупантов в Черном море нет ни одного готового к пуску "Калибра". В Средиземном море – три российских ракетоносителя

Впервые за долгое время у российских оккупантов в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет Фото: EPA

В то же время, по данным ВМС ВСУ, в Средиземном море находится семь российских кораблей, из них три носителя "Калибров" общим залпом до 20 ракет.

Отмечается, что за сутки по оккупированному Керчь-Еникальскому проливу прошли в сторону Азовского моря 24 судна, из них 12 шли из Босфора, а в сторону Черного – 26 судов, из них шесть продолжили движение в направлении Босфора.

Согласно данным ВМС ВСУ, 25-го и 27 февраля в Черном море находился один российский носитель "Калибров", а 26 февраля – ни одного. Таким образом, впервые за 10 дней (и, соответственно, впервые в марте) у российских войск нет на дежурстве в Черном море ракет "Калибр".

28 февраля на боевое дежурство в море вышло 17 кораблей российских оккупантов, среди которых пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 32 ракеты. Такое же количество носителей "Калибров" в Черном море сохранялось и 1 марта.

2-го, 4-го, 5-го и 7 марта на боевом дежурстве в Черном море находилось четыре носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 24 ракеты. 3 марта группировка сокращалась до двух носителей "Калибров", 6 марта – до трех.