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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Впервые в марте у оккупантов в Черном море нет ни одного готового к пуску "Калибра". В Средиземном море – три российских ракетоносителя

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Впервые за долгое время у российских оккупантов в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет
Впервые за долгое время у российских оккупантов в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет
Фото: EPA

В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 8 марта находится девять вражеских кораблей, в Азовском – один, среди них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины в Facebook.

В то же время, по данным ВМС ВСУ, в Средиземном море находится семь российских кораблей, из них три носителя "Калибров" общим залпом до 20 ракет.

Отмечается, что за сутки по оккупированному Керчь-Еникальскому проливу прошли в сторону Азовского моря 24 судна, из них 12 шли из Босфора, а в сторону Черного – 26 судов, из них шесть продолжили движение в направлении Босфора.

Согласно данным ВМС ВСУ, 25-го и 27 февраля в Черном море находился один российский носитель "Калибров", а 26 февраля – ни одного. Таким образом, впервые за 10 дней (и, соответственно, впервые в марте) у российских войск нет на дежурстве в Черном море ракет "Калибр".

28 февраля на боевое дежурство в море вышло 17 кораблей российских оккупантов, среди которых пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 32 ракеты. Такое же количество носителей "Калибров" в Черном море сохранялось и 1 марта.

2-го, 4-го, 5-го и 7 марта на боевом дежурстве в Черном море находилось четыре носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 24 ракеты. 3 марта группировка сокращалась до двух носителей "Калибров", 6 марта – до трех.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0ZsV6fNPyUUqHuUTCKrodZ8cUzTgdmbU1oEMEGrqces8D8WRv6iUFz7ek3yT9qjDrl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, авиация, корабль, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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