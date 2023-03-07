ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море 15 кораблей, четыре из них – носители ракет "Калибр" – ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общий залп вражеских кораблей составляет до 24 ракет
Общий залп вражеских кораблей составляет до 24 ракет
Фото: depositphotos.com

В Черном море находятся четыре российских носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом 7 марта в Telegram сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

Общий залп составляет до 24 ракет.

Всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, еще один – в Азовском море.

"В Средиземном море уменьшена численность группировки до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шкала от тюльпана до айфона". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до айфона". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян G
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
Галина ГРИШИНА
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин G
Алеся БАЦМАН
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (84634)
2
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (83440)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (27828)
4
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (27791)
5
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (24667)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (20104) G
7
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (17446)
8
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер" (14280)
 
 
 
 