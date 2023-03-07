РФ вывела в Черное море 15 кораблей, четыре из них – носители ракет "Калибр" – ВСУ

Общий залп составляет до 24 ракет.
Всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, еще один – в Азовском море.
"В Средиземном море уменьшена численность группировки до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.