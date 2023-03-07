РФ вывела в Черное море 15 кораблей, четыре из них – носители ракет "Калибр" – ВСУ

Общий залп составляет до 24 ракет.

Всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, еще один – в Азовском море.

"В Средиземном море уменьшена численность группировки до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.