Несмотря на отсутствие ракетоносителей РФ в Черном море, угроза ударов остается – Гуменюк

"Угроза ударов никуда не делась. Даже несмотря на то, что все ракетоносители на данный момент заведены в пункты базирования. Они перед этим несколько суток держали на боевом дежурстве в открытом море от пяти до трех, затем двух ракетоносителей. Так или иначе играли мышцами, пытались демонстрировать свое присутствие и силу", – сказала Гуменюк.

Заведение и вывод ракетоносителей является элементом гибридной войны, когда враг пытается держать нас "в повышенной напряженности", добавила она.

Для того чтобы ракетоноситель снова вышел на боевое дежурство, достаточно до трех часов, поэтому ситуация может динамично меняться, заявила Гуменюк. Кроме того, враг может выпускать ракеты и когда корабль находится в пункте базирования.

"Гипотетически пуски ракет возможны из пунктов базирования, и такие отчаянные шаги враг может предпринимать, но это очень опасно из соображений безопасности", – добавила Гуменюк.