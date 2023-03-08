ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на отсутствие ракетоносителей РФ в Черном море, угроза ударов остается – Гуменюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все ракетоносители РФ заведены в пункты базирования, рассказала Гуменюк
Все ракетоносители РФ заведены в пункты базирования, рассказала Гуменюк
Фото: depositphotos.com

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны РФ остается. Об этом 8 марта сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует, в частности, телеканал "Рада".

"Угроза ударов никуда не делась. Даже несмотря на то, что все ракетоносители на данный момент заведены в пункты базирования. Они перед этим несколько суток держали на боевом дежурстве в открытом море от пяти до трех, затем двух ракетоносителей. Так или иначе играли мышцами, пытались демонстрировать свое присутствие и силу", – сказала Гуменюк.

Заведение и вывод ракетоносителей является элементом гибридной войны, когда враг пытается держать нас "в повышенной напряженности", добавила она.

Для того чтобы ракетоноситель снова вышел на боевое дежурство, достаточно до трех часов, поэтому ситуация может динамично меняться, заявила Гуменюк. Кроме того, враг может выпускать ракеты и когда корабль находится в пункте базирования.

"Гипотетически пуски ракет возможны из пунктов базирования, и такие отчаянные шаги враг может предпринимать, но это очень опасно из соображений безопасности", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.

7 марта в Черном море находились четыре российских носителя крылатых ракет "Калибр".

Теги: Украина, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, корабли, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
Галина ГРИШИНА
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза? G
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (103173)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (37482)
3
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (31277)
4
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (30056)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (24880) G
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (23128)
7
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (21496)
8
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (19267)
 
 
 
 