"Готовы к применению". ВСУ сообщили о 13 российских кораблях в Черном море общим залпом до 24 "Калибров"

Вывод ракетоносителей РФ в Черное море "говорит о готовности к их применению", отметила Гуменюк Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"В настоящее время в Черном море находится 13 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности", – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что вывод ракетоносителей "говорит о готовности к их применению, и не обязательно все 24 "Калибра" заряжены".

Накануне, 1 марта, Гуменюк проинформировала о 15 российских кораблях с 32 ракетами в Черном море.