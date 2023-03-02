"Готовы к применению". ВСУ сообщили о 13 российских кораблях в Черном море общим залпом до 24 "Калибров"

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
"В настоящее время в Черном море находится 13 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности", – сообщила Гуменюк.
Она добавила, что вывод ракетоносителей "говорит о готовности к их применению, и не обязательно все 24 "Калибра" заряжены".
Накануне, 1 марта, Гуменюк проинформировала о 15 российских кораблях с 32 ракетами в Черном море.
Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
С начала осени 2022 года оккупанты совершили уже 15 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, последний – 16 февраля.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.