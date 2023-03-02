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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовы к применению". ВСУ сообщили о 13 российских кораблях в Черном море общим залпом до 24 "Калибров"

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Вывод ракетоносителей РФ в Черное море "говорит о готовности к их применению", отметила Гуменюк
Вывод ракетоносителей РФ в Черное море "говорит о готовности к их применению", отметила Гуменюк
Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Россия по сравнению с предыдущими неделями увеличила корабельную группировку в Черном море.

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"В настоящее время в Черном море находится 13 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности", – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что вывод ракетоносителей "говорит о готовности к их применению, и не обязательно все 24 "Калибра" заряжены".

Накануне, 1 марта, Гуменюк проинформировала о 15 российских кораблях с 32 ракетами в Черном море.

Контекст:

Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

С начала осени 2022 года оккупанты совершили уже 15 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, последний – 16 февраля.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли, брифинг, российские оккупанты
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