"Такое количество давно не фиксировалось". В Черном море находится 15 российских кораблей с 32 ракетами – ОК "Юг"

По ее словам, в акватории Черного моря на данный момент находится 15 военных кораблей оккупантов, в том числе пять ракетоносителей, оснащенных 32 ракетами "Калибр". Среди них есть подводные ракетоносители, запуск с которых украинским противовоздушным силам выявлять достаточно сложно.
"Угроза остается очень высокой. Такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", – подчеркнула Гуменюк.
Она также сказала, что 1 марта фиксируется повышенная активность российской авиации, враг ищет новую тактику применения ракетных ударов.
"Это не обязательно будет массированный удар. Возможен и точечный, а может, и несколькими волнами. Но такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень внимательными", – добавила спикер ОК "Юг".
Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.
Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В Генштабе ВСУ 23 февраля сообщили, что войска РФ с начала полномасштабной войны нанесли по Украине почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов.