"Такое количество давно не фиксировалось". В Черном море находится 15 российских кораблей с 32 ракетами – ОК "Юг"

По ее словам, в акватории Черного моря на данный момент находится 15 военных кораблей оккупантов, в том числе пять ракетоносителей, оснащенных 32 ракетами "Калибр". Среди них есть подводные ракетоносители, запуск с которых украинским противовоздушным силам выявлять достаточно сложно.

"Угроза остается очень высокой. Такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", – подчеркнула Гуменюк.

Она также сказала, что 1 марта фиксируется повышенная активность российской авиации, враг ищет новую тактику применения ракетных ударов.

"Это не обязательно будет массированный удар. Возможен и точечный, а может, и несколькими волнами. Но такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень внимательными", – добавила спикер ОК "Юг".