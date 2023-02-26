Корабли РФ в Черном море все дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега – Гуменюк

Сегодня из-за шторма Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя Фото: depositphotos.com

"Корабли РФ прижимаются ближе к восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", – пояснила Гуменюк.

По ее словам, сегодня из-за шторма Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя, однако угроза со стороны оккупантов остается.

"Вполне вероятно, что враг применяет тактику усыпления бдительности. Как, помните, в притче: "Волк, волк!", а потом никто не помогает. Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а затем неожиданно могут нанести ракетный удар", – подчеркнула Гуменюк.