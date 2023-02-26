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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корабли РФ в Черном море все дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега – Гуменюк

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Сегодня из-за шторма Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя
Сегодня из-за шторма Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя
Фото: depositphotos.com

Российские корабли в Черном море стараются держаться подальше от побережья, которое находится под контролем Украины. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 26 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Корабли РФ прижимаются ближе к восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", – пояснила Гуменюк.

По ее словам, сегодня из-за шторма Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя, однако угроза со стороны оккупантов остается.

"Вполне вероятно, что враг применяет тактику усыпления бдительности. Как, помните, в притче: "Волк, волк!", а потом никто не помогает. Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а затем неожиданно могут нанести ракетный удар", – подчеркнула Гуменюк.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Черное море, шторм, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, корабли
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