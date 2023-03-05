Новые ракетные атаки оккупантов, вероятно, будут точечными – ОК "Юг"

По ее словам, новая атака может быть не массированной, а точечной.

"Какой она будет – это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было в Кременчугском районе", – сказала спикер.

Гуменюк отметила, что даже в случае точечных атак оккупанты поднимают авиацию и держат ракетоносители в море, пытаясь запутать украинскую противовоздушную оборону.

О том, что в черноморской акватории на данный момент находятся 4 российских ракетоносителя, 5 марта в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Черном море — 4 вражеских ракетоносителя. Две надводные единицы и 2 подводные лодки. Возможный общий залп до 24 “Калибров”. Не пренебрегайте правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги!", – написал он.