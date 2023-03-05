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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новые ракетные атаки оккупантов, вероятно, будут точечными – ОК "Юг"

В акватории Черного моря находятся 4 ракетоносителя РФ
В акватории Черного моря находятся 4 ракетоносителя РФ
Фото: ЕРА

Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 1 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, новая атака может быть не массированной, а точечной.

"Какой она будет – это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было в Кременчугском районе", – сказала спикер.

Гуменюк отметила, что даже в случае точечных атак оккупанты поднимают авиацию и держат  ракетоносители в море, пытаясь запутать украинскую противовоздушную оборону.

О том, что в черноморской акватории на данный момент находятся 4 российских ракетоносителя, 5 марта в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 

"В Черном море — 4 вражеских ракетоносителя. Две надводные единицы и 2 подводные лодки. Возможный общий залп до 24 “Калибров”. Не пренебрегайте правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги!", – написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

С начала осени 2022 года оккупанты совершили уже 15 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, последний – 16 февраля.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев 1 марта сообщил, что ВСУ сбивают 80% российских ракет, из-за чего оккупанты пытаются менять тактику.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, авиация, Одесская область, армия РФ, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, Сергей Братчук
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