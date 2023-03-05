Оккупанты 4 марта нанесли по Украине шесть ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

Россияне наносят ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения Фото: EPA

Также войска РФ совершили более 65 обтрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.