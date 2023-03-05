Оккупанты 4 марта нанесли по Украине шесть ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 65 обтрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.