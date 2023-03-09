"Ни в коем случае не игнорируем". По всей Украине объявили воздушную тревогу, в регионах сообщили об угрозе атаки БПЛА и готовности ПВО

"Ни в коем случае не игнорируем тревогу", – предупредил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об угрозе воздушной атаки проинформировали в Киевской областной военной администрации в Telegram.

"Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания воздушной тревоги", – призвали жителей региона в ОВА.

Об угрозе атаки дронами-камикадзе написал в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Мопеды" в воздухе. Пока не видим по нашей области. Мы готовы", – указал он.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.