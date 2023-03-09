Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры – ОВА

Об этом в 4.12 проинформировал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет", – написал руководитель ОВА.
По словам Марченко, в настоящее время действуют ограничения электроснабжения в регионе.
"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития ракет", – указал глава Одесской ОВА.
Марченко добавил, что "именно сейчас ожидается вторая волна". Он призвал жителей области находиться в укрытиях.
Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины в ночь на 9 марта. В Офисе президента призвали ее не игнорировать.
Во время тревоги прозвучали взрывы в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове. Цели атаки РФ – объекты энергетической инфраструктуры Украины, отметили в полиции Николаевской области.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.