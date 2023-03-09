Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры – ОВА

Марченко сообщил, что "именно сейчас" ожидается вторая волна российских ракет Фото: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом в 4.12 проинформировал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет", – написал руководитель ОВА.

По словам Марченко, в настоящее время действуют ограничения электроснабжения в регионе.

"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития ракет", – указал глава Одесской ОВА.

Марченко добавил, что "именно сейчас ожидается вторая волна". Он призвал жителей области находиться в укрытиях.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины в ночь на 9 марта. В Офисе президента призвали ее не игнорировать.

Во время тревоги прозвучали взрывы в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове. Цели атаки РФ – объекты энергетической инфраструктуры Украины, отметили в полиции Николаевской области.