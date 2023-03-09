В Киеве взрывы в Святошинском районе, есть раненые – Кличко

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", – написал он в 7.14.
Мэр подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, и призвал оставаться в укрытиях.
Он также сообщил, что там двое пострадавшим, медики оказывают им помощь на месте.
Примерно за час до того Кличко сообщал о взрыве в Голосеевском районе, его последствия пока не разглашались. На левом берегу виден дым.
Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта. Таким образом, она продолжается уже почти семь часов.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей.
По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.