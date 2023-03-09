В Киеве взрывы в Святошинском районе, есть раненые – Кличко

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", – написал он в 7.14.

Мэр подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, и призвал оставаться в укрытиях.

Он также сообщил, что там двое пострадавшим, медики оказывают им помощь на месте.

Примерно за час до того Кличко сообщал о взрыве в Голосеевском районе, его последствия пока не разглашались. На левом берегу виден дым.

Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта. Таким образом, она продолжается уже почти семь часов.