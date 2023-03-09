В Киеве прогремели взрывы. Кличко сообщил, что без света примерно 15% потребителей

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место", – написал он в 6.25.

Подробностей он не привел.

Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщил, что сильный взрыв на левом берегу Киева было слышно в 5.50.

Позже Кличко добавил, что из-за ракетной атаки в Киеве применили экстренные отключения энергоснабжения.

"В настоящее время без света примерно 15% потребителей", – сообщил он.

Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта. Таким образом, она продолжается более шести часов.

В Киевской области, как сообщила областная военная администрация в Telegram, работают силы противовоздушной обороны.

"Сохраняйте информационную тишину – ничего не фиксируйте и не выкладывайте в сеть", – призвали в администрации.