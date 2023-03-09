В Киеве есть попадание в объект инфраструктуры, в другом районе ранены люди

"Последствия воздушного удара по столице на 7.30. В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Также обломки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется", – сказано в сообщении.
По данным КГВА, в Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в столице были госпитализированы двое пострадавших из Святошинского района, всего, по данным на 7.36, за помощью обратились три человека.
Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта и длилась около семи часов.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей.
По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.