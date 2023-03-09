В Киеве есть попадание в объект инфраструктуры, в другом районе ранены люди

"Последствия воздушного удара по столице на 7.30. В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Также обломки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

По данным КГВА, в Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в столице были госпитализированы двое пострадавших из Святошинского района, всего, по данным на 7.36, за помощью обратились три человека.

Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта и длилась около семи часов.