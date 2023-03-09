Зафиксированы обстрелы энергообъектов в семи областях, повреждена последняя линия, снабжающая ЗАЭС – глава Минэнерго

ЗАЭС в очередной раз перешла в режим блэкаута, энергию для собственных нужд получает от дизельных генераторов Фото: EPA

По состоянию на 6.30, по данным министра, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Кроме того, сообщил он, в результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах.

"Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – прокомментировал Галущенко.

О ситуации на оккупированной ЗАЭС написали также в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Из-за рашистских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. Отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой. В настоящее время станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", – сказано в сообщении.

На станции включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается, по данным "Энергоатома", на 10 суток. Начался обратный отсчет времени.

Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.