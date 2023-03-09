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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зафиксированы обстрелы энергообъектов в семи областях, повреждена последняя линия, снабжающая ЗАЭС – глава Минэнерго

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ЗАЭС в очередной раз перешла в режим блэкаута, энергию для собственных нужд получает от дизельных генераторов
ЗАЭС в очередной раз перешла в режим блэкаута, энергию для собственных нужд получает от дизельных генераторов
Фото: EPA

Ночью 9 марта враг нанес очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он написал в Facebook.

По состоянию на 6.30, по данным министра, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Кроме того, сообщил он, в результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах.

"Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – прокомментировал Галущенко. 

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid0xafifkFkYL7ZY9AZ4XERxLc7zXcvPUgztndjv8y6fHVh7kJ58NeaWBK3aNvt1tzxl

О ситуации на оккупированной ЗАЭС написали также в пресс-службе НАЭК "Энергоатом". 

"Из-за рашистских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. Отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой. В настоящее время станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", – сказано в сообщении. 

На станции включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается, по данным "Энергоатома", на 10 суток. Начался обратный отсчет времени.

Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей, Криворожского района Днепропетровской области, а также Киева. 

В Одесской области оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома.

По Харьковской области, по данным ОВА, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.

В Киеве зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры в Голосеевском районе. Также взрывы раздавались в Святошинском районе, там есть раненые.

Теги: ядерная энергетика, энергетика, атомная энергетика, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство энергетики, Житомирская область, Николаевская область, Одесская область, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Герман Галущенко, ЗАЭС
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