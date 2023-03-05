Галущенко: Переговоры по ЗАЭС зашли в тупик. Состояние оборудования и аппаратуры на станции значительно ухудшается

"Сейчас ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых – на демилитаризации станции, во-вторых – выходе с ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", – перечислил Галущенко.
Но результатом, напомнил он, стал только указ президента РФ Владимира Путина о том, что ЗАЭС – это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция". Украина его не признает.
Галущенко также отметил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы.
"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и аппаратуры на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков – после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", – сказал Галущенко.
Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в январе заявил в интервью Bloomberg, что не верит в способность МАГАТЭ добиться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Он считает, что у Украины больше шансов вернуть АЭС военным путем. В интервью Reuters он также предложил альтернативный вариант – введение миротворцев ООН.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".