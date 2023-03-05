Галущенко: Переговоры по ЗАЭС зашли в тупик. Состояние оборудования и аппаратуры на станции значительно ухудшается

ЗАЭС уже год находится под контролем оккупантов Фото: EPA

"Сейчас ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых – на демилитаризации станции, во-вторых – выходе с ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", – перечислил Галущенко.

Но результатом, напомнил он, стал только указ президента РФ Владимира Путина о том, что ЗАЭС – это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция". Украина его не признает.

Галущенко также отметил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и аппаратуры на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков – после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", – сказал Галущенко.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в январе заявил в интервью Bloomberg, что не верит в способность МАГАТЭ добиться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Он считает, что у Украины больше шансов вернуть АЭС военным путем. В интервью Reuters он также предложил альтернативный вариант – введение миротворцев ООН.