Гросси о ситуации вокруг ЗАЭС: Идет открытое обсуждение наступления и контрнаступления в окрестностях станции

По его словам, за последние несколько недель на станции увеличилось количество российских военных.

"Наша команда на заводе сообщила об усилении боевых действий возле объекта. Идет открытое обсуждение наступления и контрнаступления в окрестностях полигона. Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной аварии, прежде чем реагировать?" – сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал создать вокруг станции зону ядерной безопасности и сообщил, что активизировал консультации как с Украиной, так и с оккупационными войсками.

5 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дипломатические шаги по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины не принесли никаких успехов. По его словам, техническое состояние оборудования на станции ухудшается, что подтверждают представители миссии МАГАТЕ, находящиеся там.

"Есть ощущение, что одна из целей захватчиков – после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", – сказал Галущенко.