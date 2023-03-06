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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гросси о ситуации вокруг ЗАЭС: Идет открытое обсуждение наступления и контрнаступления в окрестностях станции

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Глава МАГАТЭ сообщил об усилении напряженности на атомной станции
Глава МАГАТЭ сообщил об усилении напряженности на атомной станции
Фото: ЕРА

Военные действия приблизились к захваченной армией России Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом 6 марта заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании совета директоров организации, сообщает его пресс-служба.

По его словам, за последние несколько недель на станции увеличилось количество российских военных.

"Наша команда на заводе сообщила об усилении боевых действий возле объекта. Идет открытое обсуждение наступления и контрнаступления в окрестностях полигона. Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной аварии, прежде чем реагировать?" – сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал создать вокруг станции зону ядерной безопасности и сообщил, что активизировал консультации как с Украиной, так и с оккупационными войсками.

5 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дипломатические шаги по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины не принесли никаких успехов. По его словам, техническое состояние оборудования на станции ухудшается, что подтверждают представители миссии МАГАТЕ, находящиеся там.

"Есть ощущение, что одна из целей захватчиков – после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", – сказал Галущенко.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: атомная энергетика, Запорожская область, армия РФ, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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