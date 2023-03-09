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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака РФ. Оккупанты выпустили по Украине 81 ракету, в том числе шесть "Кинжалов" – Залужный

Залужный сообщил, что украинские защитники сбили 34 крылатых ракеты и четыре российских ударных дрона
Залужный сообщил, что украинские защитники сбили 34 крылатых ракеты и четыре российских ударных дрона
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Ночью 9 марта российские оккупанты атаковали Украину ракетами разного базирования и ударными дронами, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры, уточнил главком. 

Согласно его информации, РФ совершила 81 пуск ракет по Украине: 

  • 28 – крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 20 – крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 6 – крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • 6 – крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
  • 8 – управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 – зенитных управляемых ракет С-300. 

Кроме того, для атаки использовали восемь дронов Shahed-136/131. 

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. Также уничтожено четыре Shahed, сообщил Залужный. 

"В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", – добавил он. 

В Воздушных силах ВСУ добавили, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты Х-22, Х-47, "Кинжалы", а также зенитные С-300. 

Пуски ракет оккупанты совершали из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море, уточнили в командовании ВС ВСУ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, самолет, авиация, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Воздушные силы Украины, Валерий Залужный, корабли, российские оккупанты
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