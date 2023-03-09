Ночная атака РФ. Оккупанты выпустили по Украине 81 ракету, в том числе шесть "Кинжалов" – Залужный

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры, уточнил главком.
Согласно его информации, РФ совершила 81 пуск ракет по Украине:
Кроме того, для атаки использовали восемь дронов Shahed-136/131.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. Также уничтожено четыре Shahed, сообщил Залужный.
"В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", – добавил он.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты Х-22, Х-47, "Кинжалы", а также зенитные С-300.
Пуски ракет оккупанты совершали из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море, уточнили в командовании ВС ВСУ.