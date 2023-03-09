В Днепропетровской области ПВО сбила семь ракет, прилеты – в четырех районах. В результате удара оккупантов погиб человек – ОВА

"Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали", – добавил глава ОВА.
По информации Лысака, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.
"Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – сообщил он.
Кроме того, ночью российские войска продолжали артиллерийские обстрелы области, в частности, выпустили почти 40 снарядов по Червоногригорьевской общине и городу Никополь.
"В результате обстрела погиб 34-летний мужчина. Ранение получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", – написал глава ОВА.
По словам Лысака, информация уточняется, больше подробностей будет оглашено позднее.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей.
По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.