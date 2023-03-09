В Днепропетровской области ПВО сбила семь ракет, прилеты – в четырех районах. В результате удара оккупантов погиб человек – ОВА

"Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали", – добавил глава ОВА.

По информации Лысака, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

"Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – сообщил он.

Кроме того, ночью российские войска продолжали артиллерийские обстрелы области, в частности, выпустили почти 40 снарядов по Червоногригорьевской общине и городу Никополь.

"В результате обстрела погиб 34-летний мужчина. Ранение получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", – написал глава ОВА.

По словам Лысака, информация уточняется, больше подробностей будет оглашено позднее.