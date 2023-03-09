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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара россиян во Львовской области погибли минимум четыре человека – ОВА

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По данным ОВА, три жилых дома уничтожены ракетой и пожаром
По данным ОВА, три жилых дома уничтожены ракетой и пожаром
Скриншот: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 9 марта в Золочевском районе Львовской области погибли четыре человека, продолжается разбор завалов. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома", – написал глава ОВА. 

Он уточнил, что завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Также Козицкий отметил, что пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Чиновник опубликовал видео последствий падения ракеты. 

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

Официально прилеты подтвердило руководство ОдесскойХарьковской, Днепропетровской областейа также Киева.

В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, в столице известно о трех раненых.

По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областяхВ результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.

Теги: Львовская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Максим Козицкий
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