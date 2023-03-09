В результате ракетного удара россиян во Львовской области погибли минимум четыре человека – ОВА

По данным ОВА, три жилых дома уничтожены ракетой и пожаром Скриншот: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома", – написал глава ОВА.

Он уточнил, что завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Также Козицкий отметил, что пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Чиновник опубликовал видео последствий падения ракеты.