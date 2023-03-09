В результате ракетного удара россиян во Львовской области погибли минимум четыре человека – ОВА

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома", – написал глава ОВА.
Он уточнил, что завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.
Также Козицкий отметил, что пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Чиновник опубликовал видео последствий падения ракеты.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Официально прилеты подтвердило руководство Одесской, Харьковской, Днепропетровской областей, а также Киева.
В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, в столице известно о трех раненых.
По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях. В результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.