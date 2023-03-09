Оккупанты ночью атаковали Житомир дронами Shahed, во многих домах нет воды. В ОВА заявили, что без энергоснабжения около 150 тыс. абонентов

"Без энергоснабжения около 150 тыс. абонентов. Жертв и пострадавших предварительно нет", – написал он.

Бунечко добавил, что энергетикам удалось обеспечить электроэнергией объекты критической инфраструктуры области.

"Они [энергетики] смогут приступить к переключению потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар", – пообещал он.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook сообщал, что в Житомире после ночного удара по городу дронами Shahed нет света и воды в большинстве домов и "ситуация сложная". По его словам, предварительно никто из людей не пострадал. Сухомлин добавил, что электротранспорт в городе пока не будет работать.

В 7.15 читатели и корреспонденты "Суспільного" в Житомире начали сообщать, что в районах, где исчезло водоснабжение, начала появляться вода, но есть перебои с мобильным интернетом.