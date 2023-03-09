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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Житомир дронами Shahed, во многих домах нет воды. В ОВА заявили, что без энергоснабжения около 150 тыс. абонентов

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Житомирскую область российские оккупанты атаковали с применением дронов-камикадзе Shahed
Житомирскую область российские оккупанты атаковали с применением дронов-камикадзе Shahed
Фото: mil.in.ua

В Житомирской области 9 марта оккупанты применили дроны-камикадзе и попали в один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Бунечко.

"Без энергоснабжения около 150 тыс. абонентов. Жертв и пострадавших предварительно нет", – написал он.

Бунечко добавил, что энергетикам удалось обеспечить электроэнергией объекты критической инфраструктуры области.

"Они [энергетики] смогут приступить к переключению потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар", – пообещал он.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook сообщал, что в Житомире после ночного удара по городу дронами Shahed нет света и воды в большинстве домов и "ситуация сложная". По его словам, предварительно никто из людей не пострадал. Сухомлин добавил, что электротранспорт в городе пока не будет работать.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/926069111757861/

В 7.15 читатели и корреспонденты "Суспільного" в Житомире начали сообщать, что в районах, где исчезло водоснабжение, начала появляться вода, но есть перебои с мобильным интернетом.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские оккупанты 9 марта применили 81 ракету, в том числе шесть "Кинжалов".

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.

В Днепропетровской области в результате ракетных ударов оккупантов погиб один человек, во Львовской области минимум четверо погибших.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Житомир, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Сергей Сухомлин, взрывы, инфраструктура, Виталий Бунечко, российские оккупанты
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