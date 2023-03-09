В Киеве, за исключением трех районов, отменили экстренные отключения света – КГВА

"Отменены экстренные отключения света. Однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет.

В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе. Там обошлось без жертв.

По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях. В результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты ночью выпустили по Украине 81 ракету разного базирования, в том числе шесть "Кинжалов", а также восемь ударных дронов Shahed.