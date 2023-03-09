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В Киеве, за исключением трех районов, отменили экстренные отключения света – КГВА

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В Киеве зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры
В Киеве зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

В Киеве отменили экстренные отключения света, которые были введены после ракетной атаки столицы Украины российскими оккупантами. Об этом 9 марта в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация.

"Отменены экстренные отключения света. Однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. 

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. 

В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе. Там обошлось без жертв.

По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областяхВ результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты ночью выпустили по Украине 81 ракету разного базирования, в том числе шесть "Кинжалов", а также восемь ударных дронов Shahed.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, энергетика, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, воздушная тревога
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