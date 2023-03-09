В Кировоградской области россияне попали по объекту энергетики

"Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв", – написал глава ОВА.
Он отметил, что в области этой ночью была одна из самых долгих воздушных тревог за время полномасштабного вторжения. Она длилась около 6,5 часа.
В прошлый раз оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе во время ракетной атаки 16 февраля.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет.
По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях. В результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты ночью выпустили по Украине 81 ракету разного базирования, в том числе шесть "Кинжалов", а также восемь ударных дронов Shahed.