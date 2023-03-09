В Кировоградской области россияне попали по объекту энергетики

"Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв", – написал глава ОВА.

Он отметил, что в области этой ночью была одна из самых долгих воздушных тревог за время полномасштабного вторжения. Она длилась около 6,5 часа.

В прошлый раз оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе во время ракетной атаки 16 февраля.