Во Львовской области количество жертв ракетной атаки оккупантов увеличилось до пяти человек – ОВА

"Число погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", – написал Козицкий.
Ранее сообщалось, что жертвами ракетного удара РФ во Львовской области стали четыре мирных жителя.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет.
В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе. Там обошлось без жертв.
По данным Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях. В результате обстрелов вновь повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС, сейчас станция работает на дизельных генераторах.
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты ночью выпустили по Украине 81 ракету разного базирования, в том числе шесть "Кинжалов", а также восемь ударных дронов Shahed.