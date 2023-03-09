Во Львовской области количество жертв ракетной атаки оккупантов увеличилось до пяти человек – ОВА

"Число погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", – написал Козицкий.

Ранее сообщалось, что жертвами ракетного удара РФ во Львовской области стали четыре мирных жителя.