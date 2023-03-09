Россияне нанесли ракетный удар по Шостке, повреждены жилые дома и предприятие

"Утром враг нанес ракетный удар по Шостке (есть три "прилета"). Есть попадание в одно из предприятий города. Повреждены также жилые дома. Предварительно – без жертв", – говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 8 марта территорию Середино-Будской общины россияне обстреляли из артиллерии, никто не пострадал.

"Ночью силами обороны Сумщины в северной и центральной части области были зафиксированы пролеты вражеских БПЛА типа Shahed", – добавили в администрации.