Харьков обесточен, в городе после 11 прилетов нет воды и тепла – Терехов

В Харькове после ракетного удара оккупантов нет света, тепла и воды Фото: Alexeev_Alexey / pixabay.com (иллюстративное)

"По городу Харькову было совершено 11 ракетных обстрелов. Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения в городе, поэтому мы перешли на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях на генераторы", – сказал мэр

По его словам, в городе нет воды и отопления. Также Терехов отметил, что в Харькове остановилось метро из-за отсутствия света. Не ходят троллейбусы и трамваи, но на маршруты вышли автобусы.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 9 марта в 4.26 писал, что российские оккупанты нанесли около 15 ударов по городу и области. По данным "Суспільного", основной удар пришелся по Харькову: в областном центре слышали не менее 13 взрывов, еще три – в населенных пунктах региона.

По данным Синегубова, в области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в пгт Песочин две женщины получили легкие ранения. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

7 марта Терехов сообщал, что в Харькове начали постепенно включать уличное освещение, которое не работало с начала полномасштабного вторжения России в Украину.