Харьков обесточен, в городе после 11 прилетов нет воды и тепла – Терехов

"По городу Харькову было совершено 11 ракетных обстрелов. Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения в городе, поэтому мы перешли на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях на генераторы", – сказал мэр
По его словам, в городе нет воды и отопления. Также Терехов отметил, что в Харькове остановилось метро из-за отсутствия света. Не ходят троллейбусы и трамваи, но на маршруты вышли автобусы.
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 9 марта в 4.26 писал, что российские оккупанты нанесли около 15 ударов по городу и области. По данным "Суспільного", основной удар пришелся по Харькову: в областном центре слышали не менее 13 взрывов, еще три – в населенных пунктах региона.
По данным Синегубова, в области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в пгт Песочин две женщины получили легкие ранения. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.
7 марта Терехов сообщал, что в Харькове начали постепенно включать уличное освещение, которое не работало с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету (в том числе шесть X-22, шесть "Кинжалов" и 13 зенитных ракет С-300). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.