Враг атаковал Харьков и область минимум 15 ракетами С-300, есть прилеты по инфраструктуре, ранены две пожилые женщины

"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он.
В поселке городского типа Песочин вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте, отметил Синегубов.
Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.
В поселке Слобожанское ракета повредила теплицы овощной фабрики.
Кроме того, отметил Синегубов, в течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под огнем были Купянск, Стрелечья, Двуречная, Волчанск. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.
В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что в результате утренних попаданий ракет "были поражены объекты критической инфраструктуры, где произошло два пожара".
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Во Львовской области погибли пять человек, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Сумской области повреждены жилые дома и предприятия.
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.