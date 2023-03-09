Враг атаковал Харьков и область минимум 15 ракетами С-300, есть прилеты по инфраструктуре, ранены две пожилые женщины

В результате утренней атаки начались два пожара на объектах критической инфраструктуры Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он.

В поселке городского типа Песочин вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте, отметил Синегубов.

Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.

В поселке Слобожанское ракета повредила теплицы овощной фабрики.

Кроме того, отметил Синегубов, в течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под огнем были Купянск, Стрелечья, Двуречная, Волчанск. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что в результате утренних попаданий ракет "были поражены объекты критической инфраструктуры, где произошло два пожара".