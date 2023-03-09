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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили более 110 атак на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбивают десятки вражеских атак в сутки
Украинские военные отбивают десятки вражеских атак в сутки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредоточивать на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 9 марта.

"За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак", – сказано в сообщении. 

По данным Генштаба, на купянском и лиманском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. 

"На бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино", – отметили в сводке. Под вражеские обстрелы попали более 10 городов и сел, среди которых Бахмут, Константиновка, Дружба, Нью-Йорк и другие в Донецкой области.

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они обстреляли районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено, но враг обстреливал приграничные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02y8faMuVZ86t6tTTvAkvhPnw8u4r42cECvS82dfqtCX7mSUqxkrMPQEom3LdoDGyrl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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