Украинские военные за сутки отбили более 110 атак на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, на купянском и лиманском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"На бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино", – отметили в сводке. Под вражеские обстрелы попали более 10 городов и сел, среди которых Бахмут, Константиновка, Дружба, Нью-Йорк и другие в Донецкой области.

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они обстреляли районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено, но враг обстреливал приграничные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей.