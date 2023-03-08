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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг пытается прорвать оборону украинцев на купянском и лиманском направлениях, штурмует Бахмут – Генштаб ВСУ

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Украинцы обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе
Украинцы обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки наступать на пяти направлениях украинской обороны. Об этом проинформировал 8 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины и продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Без существенных изменений оперативная обстановка на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, формирований наступательных группировок врага украинская армия не обнаружила.

"На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. [...] На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмута", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, украинцы отразили атаки противника в районе Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Бахмута и Ивановского.

"На авдеевском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – рассказали в штабе.

Украинские военные отметили, что российские оккупанты обстреливают украинскую территорию на всех направлениях фронта.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02FNbzX8ysjqbJLgxhMkEBhHtmVPnDFVyt1uRykjSAnRZc2eZCQkGVSymwSYQ98EoPl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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