Враг пытается прорвать оборону украинцев на купянском и лиманском направлениях, штурмует Бахмут – Генштаб ВСУ

Украинцы обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины и продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Без существенных изменений оперативная обстановка на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, формирований наступательных группировок врага украинская армия не обнаружила.

"На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. [...] На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмута", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, украинцы отразили атаки противника в районе Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Бахмута и Ивановского.

"На авдеевском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – рассказали в штабе.

Украинские военные отметили, что российские оккупанты обстреливают украинскую территорию на всех направлениях фронта.

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