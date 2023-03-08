Украинская авиация нанесла семь ударов по местам скопления оккупантов, ракетчики поразили "Бук" и "Зоопарк" – Генштаб ВСУ

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Также украинские военные сбили вражеские беспилотники – один "Орлан-10" и один Shahed-136.