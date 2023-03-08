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Украинская авиация нанесла семь ударов по местам скопления оккупантов, ракетчики поразили "Бук" и "Зоопарк" – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация работала по противнику
Украинская авиация работала по противнику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 марта.

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Также украинские военные сбили вражеские беспилотники – один "Орлан-10" и один Shahed-136.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HHZW1p9o8GRSaCnMjdBxXpkYqmrG2X6Ynpa81wEvaX9rdXgEio9W33Z5SFZFgWKMl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 7 марта, потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения составили около 154 830 единиц личного состава, 3432 танка, 488 РСЗО, 2095 беспилотников и тысячи единиц другой техники. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Бук, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракетный комплекс, потери армии России
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