Украинская авиация нанесла семь ударов по местам скопления оккупантов, ракетчики поразили "Бук" и "Зоопарк" – Генштаб ВСУ

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".
Также украинские военные сбили вражеские беспилотники – один "Орлан-10" и один Shahed-136.
По данным Генштаба ВСУ на 7 марта, потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения составили около 154 830 единиц личного состава, 3432 танка, 488 РСЗО, 2095 беспилотников и тысячи единиц другой техники.