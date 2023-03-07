Украинская армия нанесла по врагу 10 ударов, поразила в том числе комплекс "Бук" – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и три района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что только в районе Бахмута Донецкой области противник потерял убитыми 244 человека личного состава, ранения получили 315 оккупантов.