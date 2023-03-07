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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия нанесла по врагу 10 ударов, поразила в том числе комплекс "Бук" – Генштаб ВСУ

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ПВО россиян поразили ракетчики и артиллеристы ВСУ
ПВО россиян поразили ракетчики и артиллеристы ВСУ
Фото: ЕРА

Украинские авиаторы, ракетчики и артиллеристы нанесли за последние сутки в общей сложности 10 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 7 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и три района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j5dZ69XUT6uJKSev2s917EKv4XYPbgSByAAx1zeLMDUt5rJFEzVZTWfVowdzPK3Zl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что только в районе Бахмута Донецкой области противник потерял убитыми 244 человека личного состава, ранения получили 315 оккупантов.

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 7 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 154 830 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, Бук, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, войска, потери армии России
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