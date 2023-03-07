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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 244 оккупанта в районе Бахмута, 315 получили ранения – Череватый

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ВСУ сбивают боевой потенциал оккупантов в районе Бахмута, отметил Череватый
ВСУ сбивают боевой потенциал оккупантов в районе Бахмута, отметил Череватый
Фото: EPA

Бахмут остается эпицентром боевых действий в войне, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия.

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"За эти сутки он [враг] 306 раз на всем этом отрезке фронта бил из ствольной артиллерии, РСЗО. Произошло 56 боевых столкновений. Только в районе самого Бахмута произошло девять боестолкновений и 26 обстрелов разными типами артиллерии. Враг потерял 244 оккупанта, [они] были уничтожены, 315 получили ранения различной степени", – сообщил Череватый.

По его словам, ВСУ сбивают боевой потенциал оккупантов в районе Бахмута.

Взамен уничтоженных вагнеровцев оккупанты бросают под Бахмутом в бой тех, кто ранее были инструкторами, на командных должностях – "кого они берегли", отметил Череватый.

"Плюс они усиливаются подразделениями регулярной армии – воздушно-десантными, пехотными подразделениями, артиллерия и авиация регулярной армии поддерживает их", – добавил спикер восточной группировки ВСУ.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.

Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта. Об окружении города речь не идет, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, авиация, штурм, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, ранение, спикер, столкновение, потери армии России, погибшие российские военные, Сергей Череватый
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