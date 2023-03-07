ВСУ за сутки уничтожили 244 оккупанта в районе Бахмута, 315 получили ранения – Череватый

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"За эти сутки он [враг] 306 раз на всем этом отрезке фронта бил из ствольной артиллерии, РСЗО. Произошло 56 боевых столкновений. Только в районе самого Бахмута произошло девять боестолкновений и 26 обстрелов разными типами артиллерии. Враг потерял 244 оккупанта, [они] были уничтожены, 315 получили ранения различной степени", – сообщил Череватый.

По его словам, ВСУ сбивают боевой потенциал оккупантов в районе Бахмута.

Взамен уничтоженных вагнеровцев оккупанты бросают под Бахмутом в бой тех, кто ранее были инструкторами, на командных должностях – "кого они берегли", отметил Череватый.

"Плюс они усиливаются подразделениями регулярной армии – воздушно-десантными, пехотными подразделениями, артиллерия и авиация регулярной армии поддерживает их", – добавил спикер восточной группировки ВСУ.