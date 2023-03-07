ВСУ стабилизировали линию обороны на севере Бахмута – британская разведка

В выходные ВСУ, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений русских на север города, говорится в сообщении. Разрушенные дороги мешают пополнять запасы обеим сторонам в зоне столкновения.

В разведке отмечают, что публичные обращения ЧВК "Вагнер" к министерству обороны России по поводу нехватки боеприпасов подчеркивают истощенность ресурсов наемников в этом районе фронта.

Американский Институт исследования войны 6 марта также отметил, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, а у ВСУ есть возможность "перемалывать" наемников в условиях городской войны.