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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ стабилизировали линию обороны на севере Бахмута – британская разведка

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Силы обороны продолжают защищать Бахмут
Силы обороны продолжают защищать Бахмут
Фото: ЕРА

Бои за Бахмут в Донецкой области продолжают истощать силы Вооруженных сил Украины и росийских оккупантов. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 7 марта в Twitter.

В выходные ВСУ, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений русских на север города, говорится в сообщении. Разрушенные дороги мешают пополнять запасы обеим сторонам в зоне столкновения.

В разведке отмечают, что публичные обращения ЧВК "Вагнер" к министерству обороны России по поводу нехватки боеприпасов подчеркивают истощенность ресурсов наемников в этом районе фронта.

Американский Институт исследования войны 6 марта также отметил, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, а у ВСУ есть возможность "перемалывать" наемников в условиях городской войны.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.

Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта. Об окружении города речь не идет, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Великобритания, Донецкая область, оборона, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, ISW
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