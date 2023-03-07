Оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг и далее сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях, пытаясь прорвать оборону, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.
"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут", – объяснили в ВСУ.
На авдеевском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка".
"На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – подчеркнули украинские военные.
Они отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На всех направлениях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты вели обстрелы из разных видов оружия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.