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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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ВСУ обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе
ВСУ обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В войне против Украины российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях. Об этом проинформировал 7 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг и далее сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях, пытаясь прорвать оборону, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут", – объяснили в ВСУ.

На авдеевском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка".

"На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – подчеркнули украинские военные.

Они отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На всех направлениях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты вели обстрелы из разных видов оружия.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j5dZ69XUT6uJKSev2s917EKv4XYPbgSByAAx1zeLMDUt5rJFEzVZTWfVowdzPK3Zl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, Генштаб ВСУ, военные, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, вторжение, Орехово, Каменка, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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