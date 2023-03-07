Оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

ВСУ обороняются на пяти направлениях, отметили в Генштабе Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Основные усилия враг и далее сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях, пытаясь прорвать оборону, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут", – объяснили в ВСУ.

На авдеевском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка".

"На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – подчеркнули украинские военные.

Они отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На всех направлениях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты вели обстрелы из разных видов оружия.

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