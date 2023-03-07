В Херсонской области оккупанты заставляют детей и их родителей изучать законодательство РФ – Генштаб ВСУ

Россияне захватили часть Херсонской области в начале полномасштабного вторжения в Украину Фото: ЕРА

"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу", – говорится в сообщении.

Учить и петь российский гимн украинских детей оккупанты заставляют во время перерывов, отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)