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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты заставляют детей и их родителей изучать законодательство РФ – Генштаб ВСУ

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Россияне захватили часть Херсонской области в начале полномасштабного вторжения в Украину
Россияне захватили часть Херсонской области в начале полномасштабного вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Российские оккупанты на захваченных территориях юга Украины заставляют детей петь гимн России и изучать законодательство РФ. Об этом проинформировал 7 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу", – говорится в сообщении.

Учить и петь российский гимн украинских детей оккупанты заставляют во время перерывов, отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j5dZ69XUT6uJKSev2s917EKv4XYPbgSByAAx1zeLMDUt5rJFEzVZTWfVowdzPK3Zl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

На захваченных территориях Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: литература, Россия, конституция, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, вторжение, дети, законодательство, украинцы, война России против Украины, гимн, родители, российские оккупанты
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