В Херсонской области оккупанты заставляют детей и их родителей изучать законодательство РФ – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу", – говорится в сообщении.
Учить и петь российский гимн украинских детей оккупанты заставляют во время перерывов, отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
На захваченных территориях Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.