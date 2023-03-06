В Херсонской области трактор наехал на мину, есть погибший – обладминистрация

"В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. [...] Во время выполнения полевых работ трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.
Обладминистрация призвала жителей региона не посещать территории, которые еще не обследовали саперы.
"Ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий. Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или правоохранителей", – написали в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Херсонской области за последнюю неделю произошло уже два случая подрыва тракторов на минах. В результате инцидента, который произошел 1 марта в селе Архангельское, ранение получили два человека.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года на тот момент глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуация Украины.