В Херсонской области трактор наехал на мину, есть погибший – обладминистрация

В Херсонской области на минах подорвались за неделю два трактора Фото: ДСНС України / Telegram (архив)

"В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. [...] Во время выполнения полевых работ трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

Обладминистрация призвала жителей региона не посещать территории, которые еще не обследовали саперы.

"Ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий. Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или правоохранителей", – написали в ОВА.

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В Херсонской области за последнюю неделю произошло уже два случая подрыва тракторов на минах. В результате инцидента, который произошел 1 марта в селе Архангельское, ранение получили два человека.