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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области трактор наехал на мину, есть погибший – обладминистрация

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В Херсонской области на минах подорвались за неделю два трактора
В Херсонской области на минах подорвались за неделю два трактора
Фото: ДСНС України / Telegram (архив)

В селе Зеленый Гай Херсонской области в результате взрыва мины погиб человек, проинформировала 6 марта в Telegram областная военная администрация.

"В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. [...] Во время выполнения полевых работ трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

Обладминистрация призвала жителей региона не посещать территории, которые еще не обследовали саперы.

"Ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий. Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или правоохранителей", – написали в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Херсонской области за последнюю неделю произошло уже два случая подрыва тракторов на минах. В результате инцидента, который произошел 1 марта в селе Архангельское, ранение получили два человека.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года на тот момент глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуация Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Херсонская область, вторжение, война России против Украины, мины, погибшие, ранение
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