Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, на мине подорвался 60-летний мужчина – ОВА

"Оккупанты продолжают обстреливать гражданских лиц и инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области", – написал глава ОВА.

Накануне после 12.00 противник обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Там обошлось без жертв.

Жилой дом оккупанты также повредили и в Купянске.

"В области сохраняется высокая минная опасность. Сегодня утром в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, который находился на своем земельном участке. Он госпитализирован с осколочным ранением", – добавил Синегубов.