Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, на мине подорвался 60-летний мужчина – ОВА

"Оккупанты продолжают обстреливать гражданских лиц и инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области", – написал глава ОВА.
Накануне после 12.00 противник обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Там обошлось без жертв.
Жилой дом оккупанты также повредили и в Купянске.
"В области сохраняется высокая минная опасность. Сегодня утром в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, который находился на своем земельном участке. Он госпитализирован с осколочным ранением", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.