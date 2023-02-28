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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, на мине подорвался 60-летний мужчина – ОВА

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Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли три района Харьковской области. Об этом 28 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают обстреливать гражданских лиц и инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области", – написал глава ОВА.

Накануне после 12.00 противник обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Там обошлось без жертв.

Жилой дом оккупанты также повредили и в Купянске.

"В области сохраняется высокая минная опасность. Сегодня утром в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, который находился на своем земельном участке. Он госпитализирован с осколочным ранением", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, Олег Синегубов, российские оккупанты
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