В Харьковской области из-за российского обстрела возник масштабный пожар – ОВА

Купянск 24 февраля оккупанты обстреливали дважды: вечером был поврежден один из жилых домов, в результате повторной атаки после 21.30 под огонь попала частная усадьба, начался сильный пожар, написал глава ОВА.

От осколков российских снарядов разрушения также зафиксированы в селе Подолы Купянского района и в селе Синельниково Чугуевского района.

Синегубов отметил, что раненых в области за сутки не было. На деоккупированной территории сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 14 боеприпасов.