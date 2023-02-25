В Харьковской области из-за российского обстрела возник масштабный пожар – ОВА

Купянск 24 февраля оккупанты обстреливали дважды: вечером был поврежден один из жилых домов, в результате повторной атаки после 21.30 под огонь попала частная усадьба, начался сильный пожар, написал глава ОВА.
От осколков российских снарядов разрушения также зафиксированы в селе Подолы Купянского района и в селе Синельниково Чугуевского района.
Синегубов отметил, что раненых в области за сутки не было. На деоккупированной территории сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 14 боеприпасов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.