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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области из-за российского обстрела возник масштабный пожар – ОВА

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В Купянске горела частная усадьба
В Купянске горела частная усадьба
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки армия России обстреляла приграничные населенные пункты в двух районах Харьковской области – Купянском и Чугуевском. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 25 февраля в Telegram.

Купянск 24 февраля оккупанты обстреливали дважды: вечером был поврежден один из жилых домов, в результате повторной атаки после 21.30 под огонь попала частная усадьба, начался сильный пожар, написал глава ОВА.

От осколков российских снарядов разрушения также зафиксированы в селе Подолы Купянского района и в селе Синельниково Чугуевского района.

Синегубов отметил, что раненых в области за сутки не было. На деоккупированной территории сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 14 боеприпасов. 

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: пожар, Харьковская область, Чугуев, Купянск, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов
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