Оккупанты обстреливали три района Харьковской области 25 февраля, есть пострадавшая – ОВА

Синегубов: В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки Фото: EPA

Оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте. В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены пятиэтажные жилые дома.", – говорится в сообщении.

Около 20:00 из артиллерии войска РФ обстреляли село Моначиновка Купянского района. Без пострадавших.