Оккупанты обстреливали три района Харьковской области 25 февраля, есть пострадавшая – ОВА

Оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
"В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте. В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены пятиэтажные жилые дома.", – говорится в сообщении.
Около 20:00 из артиллерии войска РФ обстреляли село Моначиновка Купянского района. Без пострадавших.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.
О том, что украинские военные зашли в Купянск, стало известно 16 сентября.
В Харьковской области прокуратура расследует гибель 1780 мирных жителей из-за российской агрессии. На деоккупированных территориях эксгумировано 668 тел погибших, в том числе 47 украинских военнослужащих.