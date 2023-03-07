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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты постоянно теряют бронетехнику на лиманско-купянском направлении, за последние сутки – пять новейших танков Т-90 – ВСУ

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Россияне потеряли за сутки пять танков Т-90 на лиманско-купянском направлении, рассказал Череватый
Россияне потеряли за сутки пять танков Т-90 на лиманско-купянском направлении, рассказал Череватый
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска уже несколько последних недель ведут активные боевые действия на лиманско-купянском направлении, при этом используют бронетехнику.

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, российских войска пытаются атаковать в районе Белогоровки, Гряниковки, Невского, Федоровки, но безуспешно.

"Что характерно: кроме значительного артиллерийского огня – за эти сутки 280 обстрелов – он [враг] пытается там использовать бронетехнику, в отличие от бахмутского направления. И постоянно ее теряет. За эти сутки [оккупантами] были потеряны шесть танков, пять из которых – новейшие Т-90, боевая машина пехоты и два полевых артиллерийских склада. Убиты 76 оккупантов, 99 ранены, один взят в плен", – проинформировал Череватый.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В войне против Украины российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях – купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском, сообщили в Генштабе ВСУ 7 марта.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 154 830 российских солдат, оккупанты также потеряли 3432 танка.

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