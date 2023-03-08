В Запорожской области оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Ульяновка Васильевского района временно занятой территории Запорожской области по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно [разных] зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые", – говорится в сообщении.

В начале марта Генштаб сообщал также, что на оккупированных территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета/осени 2022 года, так как захватчики блокируют им возможность продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.