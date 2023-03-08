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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров – Генштаб ВСУ

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Захватчики отбирают зерно у украинских аграриев, сообщает Генштаб
Захватчики отбирают зерно у украинских аграриев, сообщает Генштаб
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты конфисковали зерно у фермеров из оккупированных районов Запорожской области. Об этом 8 марта сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Ульяновка Васильевского района временно занятой территории Запорожской области по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно [разных] зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HHZW1p9o8GRSaCnMjdBxXpkYqmrG2X6Ynpa81wEvaX9rdXgEio9W33Z5SFZFgWKMl

В начале марта Генштаб сообщал также, что на оккупированных территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета/осени 2022 года, так как захватчики блокируют им возможность продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти

Правоохранители установили некоторые корабли, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов в Украине наложен арест, их капитанам сообщили о подозрении

По данным посла Украины в Ливане Игоря Осташа на август, всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания отрицает свою причастность к хищениям зерна.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, война России против Украины, зерно
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