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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли более 85 ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Россияне бьют по украинским городам и селам ракетами, авиацией, реактивными системами залпового огня
Россияне бьют по украинским городам и селам ракетами, авиацией, реактивными системами залпового огня
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 7 марта обстреливали позиции украинских военных и мирные населенные пункты из разных видов вооружения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 марта.

"Захватчики нанесли 24 авиационных и один ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал один беспилотник типа Shahed-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Кроме того, россияне применяли минометы, артиллерию и другое вооружение.

Так, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях  в течение прошлых суток под обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; шести населенных пунктов – Сумской и 18 населенных пунктов Харьковской области. 

На купянском и лиманском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы пяти сел Харьковской области; пяти – Луганской и четырех населенных пунктов, включая поселок Ямполь в Донецкой области.

На бахмутском направлении россияне вели безуспешное наступление, обстреляли из артиллерии районы 10 населенных пунктов, включая Бахмут и Нью-Йорк.

На авдеевском и шахтерском направлениях вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но обстрелял районы более 30 населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях, включая город Херсон. 

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.

Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, Ямполь, Авдеевка, РСЗО, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Угледар, Нью-Йорк Донецкой области
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