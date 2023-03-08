Оккупанты за сутки нанесли более 85 ударов по Украине – Генштаб ВСУ

Россияне бьют по украинским городам и селам ракетами, авиацией, реактивными системами залпового огня Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Захватчики нанесли 24 авиационных и один ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал один беспилотник типа Shahed-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Кроме того, россияне применяли минометы, артиллерию и другое вооружение.

Так, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в течение прошлых суток под обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; шести населенных пунктов – Сумской и 18 населенных пунктов Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы пяти сел Харьковской области; пяти – Луганской и четырех населенных пунктов, включая поселок Ямполь в Донецкой области.

На бахмутском направлении россияне вели безуспешное наступление, обстреляли из артиллерии районы 10 населенных пунктов, включая Бахмут и Нью-Йорк.

На авдеевском и шахтерском направлениях вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но обстрелял районы более 30 населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях, включая город Херсон.