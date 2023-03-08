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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, штурмовали Бахмут, отражено более 100 атак – Генштаб ВСУ

Украинские военные ежедневно отбивают сотни атак врага
Украинские военные ежедневно отбивают сотни атак врага
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook

Оккупанты по- прежнему сосредотачивают основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 марта.

В частности, россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки украинские военные отбили более 100 атак на этих направлениях.

На купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

"На бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещеевка. За минувшие сутки только у Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак", – сказано в сообщении. 

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только возле Марьинки враг совершил более 20 атак.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли районы более 30 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время, противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HHZW1p9o8GRSaCnMjdBxXpkYqmrG2X6Ynpa81wEvaX9rdXgEio9W33Z5SFZFgWKMl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

Теги: Генштаб ВСУ, штурм, Марьинка, Авдеевка, Каменка, война России против Украины, Бахмут
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