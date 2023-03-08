Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, штурмовали Бахмут, отражено более 100 атак – Генштаб ВСУ

В частности, россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки украинские военные отбили более 100 атак на этих направлениях.

На купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

"На бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещеевка. За минувшие сутки только у Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак", – сказано в сообщении.

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только возле Марьинки враг совершил более 20 атак.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли районы более 30 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время, противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины", – добавили в Генштабе.