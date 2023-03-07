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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Россия захватит Бахмут, под угрозой окажутся ключевые города востока Украины – Зеленский

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Зеленский упомянул Краматорск и Славянск
Зеленский упомянул Краматорск и Славянск
Фото: president.gov.ua

Вооруженным силам Украины важно не допустить захвата Бахмута Донецкой области российскими оккупантами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN в интервью, выдержки из которого были опубликованы 7 марта.

По его словам, российские войска в случае взятия Бахмута получат "открытую дорогу" для захвата ключевых городов на востоке Украины.

В числе таких городов Зеленский упомянул Краматорск и Славянск Донецкой области.

Президент Украины считает, что взятие Бахмута под контроль необходимо России как "маленькая победа", которая поможет мобилизовать российское общество вокруг идеи о якобы "мощной армии" РФ.

Телекомпания отмечает, что "Бахмут сам по себе не имеет значительной стратегической ценности", но от города идут дороги в Славянск и Краматорск.

Зеленский опроверг информацию о том, что якобы низшее офицерское звено ВСУ ставит под сомнение целесообразность удержания Бахмута, подчеркнув, что ни разу о подобном не слышал от украинских военных.

Он также отметил, что военные помогают эвакуироваться жителям Бахмута, ведь "Россия развалила весь город и все там".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Славянск, война, Донбасс, Краматорск, оборона, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент
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