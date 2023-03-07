Если Россия захватит Бахмут, под угрозой окажутся ключевые города востока Украины – Зеленский

По его словам, российские войска в случае взятия Бахмута получат "открытую дорогу" для захвата ключевых городов на востоке Украины.
В числе таких городов Зеленский упомянул Краматорск и Славянск Донецкой области.
Президент Украины считает, что взятие Бахмута под контроль необходимо России как "маленькая победа", которая поможет мобилизовать российское общество вокруг идеи о якобы "мощной армии" РФ.
Телекомпания отмечает, что "Бахмут сам по себе не имеет значительной стратегической ценности", но от города идут дороги в Славянск и Краматорск.
Зеленский опроверг информацию о том, что якобы низшее офицерское звено ВСУ ставит под сомнение целесообразность удержания Бахмута, подчеркнув, что ни разу о подобном не слышал от украинских военных.
Он также отметил, что военные помогают эвакуироваться жителям Бахмута, ведь "Россия развалила весь город и все там".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.