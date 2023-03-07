Если Россия захватит Бахмут, под угрозой окажутся ключевые города востока Украины – Зеленский

По его словам, российские войска в случае взятия Бахмута получат "открытую дорогу" для захвата ключевых городов на востоке Украины.

В числе таких городов Зеленский упомянул Краматорск и Славянск Донецкой области.

Президент Украины считает, что взятие Бахмута под контроль необходимо России как "маленькая победа", которая поможет мобилизовать российское общество вокруг идеи о якобы "мощной армии" РФ.

Телекомпания отмечает, что "Бахмут сам по себе не имеет значительной стратегической ценности", но от города идут дороги в Славянск и Краматорск.

Зеленский опроверг информацию о том, что якобы низшее офицерское звено ВСУ ставит под сомнение целесообразность удержания Бахмута, подчеркнув, что ни разу о подобном не слышал от украинских военных.

Он также отметил, что военные помогают эвакуироваться жителям Бахмута, ведь "Россия развалила весь город и все там".

Война России против Украины. Главное (обновляется)