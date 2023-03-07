Россия потеряла под Бахмутом 20–30 тыс. военных ранеными и убитыми – СМИ

Официальные лица предположили, что большая часть этих жертв, многие из которых являются заключенными, завербованными ЧВК "Вагнер", могли быть убиты.
"Уровень смертности в ЧВК "Вагнер" был значительно выше, чем у российских вооруженных сил", – сказали они, оценивая потери в соотношении трое раненых на одного убитого.
The Guardian отмечает, что если эти цифры подтвердятся, то это будет означать, что Россия только в Бахмуте понесла больше потерь, чем США за 20 лет операций в Афганистане, где погибло и было ранено немногим менее 21 тыс. человек.
Западные чиновники считают, что Украина все еще может содержать и пополнять запасы своих военных в Бахмуте, хотя город окружен с трех сторон Чиновники говорят, что украинские защитники могут как продержаться еще месяц, так и решить совершить тактический уход в течение недели.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта. Об окружении города речь не идет, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.