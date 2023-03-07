Россия потеряла под Бахмутом 20–30 тыс. военных ранеными и убитыми – СМИ

Официальные лица предположили, что большая часть этих жертв, многие из которых являются заключенными, завербованными ЧВК "Вагнер", могли быть убиты.

"Уровень смертности в ЧВК "Вагнер" был значительно выше, чем у российских вооруженных сил", – сказали они, оценивая потери в соотношении трое раненых на одного убитого.

The Guardian отмечает, что если эти цифры подтвердятся, то это будет означать, что Россия только в Бахмуте понесла больше потерь, чем США за 20 лет операций в Афганистане, где погибло и было ранено немногим менее 21 тыс. человек.

Западные чиновники считают, что Украина все еще может содержать и пополнять запасы своих военных в Бахмуте, хотя город окружен с трех сторон Чиновники говорят, что украинские защитники могут как продержаться еще месяц, так и решить совершить тактический уход в течение недели.