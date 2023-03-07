СБУ задержала информатора оккупантов, который наводил российские ракеты на места массового скопления людей в Днепропетровской области

По данным спецслужбы, задержанный житель Новомосковска собирал для страны-агрессора информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.

"Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему подельнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный находился на постоянной связи с представителем российской спецслужбы, на контакт с которым он вышел в одном из прокремлевских пабликов.

"В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности", – отметили в СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности задержали подозреваемого в его доме. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с российскими оккупантами. Также у него изъяли вражескую символику.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.