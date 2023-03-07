СБУ задержала информатора оккупантов, который наводил российские ракеты на места массового скопления людей в Днепропетровской области

По данным спецслужбы, задержанный житель Новомосковска собирал для страны-агрессора информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.
"Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему подельнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", – говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный находился на постоянной связи с представителем российской спецслужбы, на контакт с которым он вышел в одном из прокремлевских пабликов.
"В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности", – отметили в СБУ.
Контрразведчики Службы безопасности задержали подозреваемого в его доме. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с российскими оккупантами. Также у него изъяли вражескую символику.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.