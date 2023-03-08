"Киборг" Костенко: Россияне по пять снарядов в секунду выпускали, а после работы HIMARS был один снаряд в несколько минут – иногда до получаса

"Почему они стали так эффективны в начале? Потому что россияне тоже примерно измерили дальности нашего вооружения, которое у нас было до этого, и даже больше. Такое, что мы имели фугасное, – это, пожалуй, "Точка-У", которая по своим характеристикам... Скажем, мало их долетало до цели. Потому что противник умел их сбивать, в том числе средствами ПВО. В частности, крейсер "Москва" имел возможности, когда прикрывал, сбивать эти баллистические ракеты. Они от них имели прикрытие. Все, что дальше мы имели, – это, пожалуй, максимально 60 километров или меньше. И они примерно так свои склады разместили", – рассказал он.

По словам Костенко, если брать юг, то это склады россиян размещались в Каховке и Новой Каховке, и они понимали, что им ничего не угрожает. При этом он отметил, что военные склады – это тысячи тонн боеприпасов, и их нельзя быстро перенести в другое место.

"И когда у нас появились HIMARS, они просто не смогли... У нас уже была информация. Они просто не смогли, не успели их переместить в другое место. И, таким образом, вся логистика россиян была уничтожена. Мы увидели даже на поле боя, когда плотность огня была очень высокая, смертельная, а потом, в одно время, когда поработали HIMARS... Да, они обстреливали, не переставали этого делать, но плотность... Мы увидели, что если раньше по пять снарядов в секунду прилетало, то после этого уже один снаряд в несколько минут – иногда до получаса – прилетал. То есть мы увидели, что у них возникли проблемы. Так же и сейчас. Были определены цели еще раньше, а когда появилось, чем туда достать, мы туда достали. Чем достали – не скажу", – рассказал он.

Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

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