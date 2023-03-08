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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Россияне по пять снарядов в секунду выпускали, а после работы HIMARS был один снаряд в несколько минут – иногда до получаса

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Костенко: С помощью HIMARS вся логистика россиян была уничтожена
Костенко: С помощью HIMARS вся логистика россиян была уничтожена
Фото: EPA

Реактивные системы залпового огня HIMARS, предоставленные Западом, были крайне эффективны против российских оккупантов с самого их появления на фронте. Об этом рассказал нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон".

"Почему они стали так эффективны в начале? Потому что россияне тоже примерно измерили дальности нашего вооружения, которое у нас было до этого, и даже больше. Такое, что мы имели фугасное, – это, пожалуй, "Точка-У", которая по своим характеристикам... Скажем, мало их долетало до цели. Потому что противник умел их сбивать, в том числе средствами ПВО. В частности, крейсер "Москва" имел возможности, когда прикрывал, сбивать эти баллистические ракеты. Они от них имели прикрытие. Все, что дальше мы имели, – это, пожалуй, максимально 60 километров или меньше. И они примерно так свои склады разместили", – рассказал он.

По словам Костенко, если брать юг, то это склады россиян размещались в Каховке и Новой Каховке, и они понимали, что им ничего не угрожает. При этом он отметил, что военные склады – это тысячи тонн боеприпасов, и их нельзя быстро перенести в другое место.

"И когда у нас появились HIMARS, они просто не смогли... У нас уже была информация. Они просто не смогли, не успели их переместить в другое место. И, таким образом, вся логистика россиян была уничтожена. Мы увидели даже на поле боя, когда плотность огня была очень высокая, смертельная, а потом, в одно время, когда поработали HIMARS... Да, они обстреливали, не переставали этого делать, но плотность... Мы увидели, что если раньше по пять снарядов в секунду прилетало, то после этого уже один снаряд в несколько минут – иногда до получаса – прилетал. То есть мы увидели, что у них возникли проблемы. Так же и сейчас. Были определены цели еще раньше, а когда появилось, чем туда достать, мы туда достали. Чем достали – не скажу", – рассказал он.

Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня 2022 года. К концу августа на вооружении украинской армии суммарно было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет. Таким образом, фактически в 2022 году в распоряжении ВСУ должны были оказаться 20 HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные. Последний известный удар из HIMARS, который привел к многочисленным жертвам среди оккупантов, был нанесен 31 декабря по Макеевке Донецкой области.

Минобороны Украины 6 ноября заявило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS. С тех пор официальной информации с украинской стороны о поражении врагом установок HIMARS также не появлялось.

Боеприпасы для HIMARS входят в новый пакет военной помощи, о котором США объявили 3 марта 2023 года.

Теги: оружие, боеприпасы, РСЗО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Роман Костенко, российские оккупанты, HIMARS, логистика
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