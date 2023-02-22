В Конгрессе США видят импульс по поставке Украине ATACMS и F-16

По его словам, администрация президента США Джо Байдена и американский Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине.
"Но я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал он.
Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса всего через день после того, как президент США Джо Байден во время неожиданного визита в город пообещал выделить $500 млн на новую военную помощь.
ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Однако 30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, а министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".