В Конгрессе США видят импульс по поставке Украине ATACMS и F-16

Маккол: Я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов Фото: EPA

По его словам, администрация президента США Джо Байдена и американский Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине.

"Но я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал он.

Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса всего через день после того, как президент США Джо Байден во время неожиданного визита в город пообещал выделить $500 млн на новую военную помощь.