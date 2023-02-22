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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Конгрессе США видят импульс по поставке Украине ATACMS и F-16

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Маккол: Я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов
Маккол: Я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов
Фото: EPA

Республиканец и председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправки ракет большой дальности и истребителей для Украины. Об этом он сказал 21 февраля во время визита в Киев, пишет Reuters.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена и американский Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине.

"Но я вижу нарастающий импульс к отправке артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал он.

Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса всего через день после того, как президент США Джо Байден во время неожиданного визита в город пообещал выделить $500 млн на новую военную помощь.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Однако 30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, а министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Джо Байден, война, артиллерия, самолеты, война России против Украины, Майкл Маккол, HIMARS, ATACMS
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