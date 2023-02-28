ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киборг" Костенко: Будет победа в 2023-м – хорошо, в 2024-м – ну что поделаешь? Не нужно настраивать себя на конкретную дату

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костенко: Выход на границы 1991 года это для нас правильный сценарий
Костенко: Выход на границы 1991 года – это для нас правильный сценарий
Фото: Роман Костенко / Facebook

Российско-украинская война может не завершиться до конца текущего года. Такое мнение в опубликованном 28 февраля интервью "РБК-Украина" выразил нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

"Я в это очень хочу верить, но мне сложно поверить, что война окончится в 2023 году. Не в то, что война закончится, а в то, что мы выйдем на границы 1991-го. Потому что война может окончиться по-разному. Конечно, выход на границы 1991 года – это для нас правильный сценарий", – отметил Костенко.

Он подчеркнул, что на другие варианты завершения этой войны Украина не согласится.

"Выйдем ли мы на границы до конца года? Я хотел бы этого и буду все для этого делать, но я понимаю, что нам нужно не четко ставить планы до конца 2023 года, а просто делать все для победы. И ждать этой победы. Будет она в 2023-м – хорошо, в 2024-м – ну что поделаешь? Просто не нужно настраивать себя на конкретную дату. Дай бог, чтобы это было в 2023-м, но я лично думаю, что будет немного дольше", – резюмировал Костенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины – в частности, в районе Бахмута Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, границы, Роман Костенко, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина призналась, сколько весит
Мишина призналась, сколько весит
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (58699)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (47355)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39521)
4
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (23850)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (23316)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (14513)
7
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (12945)
8
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (12567)
 
 
 
 