"Киборг" Костенко: Будет победа в 2023-м – хорошо, в 2024-м – ну что поделаешь? Не нужно настраивать себя на конкретную дату

Костенко: Выход на границы 1991 года – это для нас правильный сценарий Фото: Роман Костенко / Facebook

"Я в это очень хочу верить, но мне сложно поверить, что война окончится в 2023 году. Не в то, что война закончится, а в то, что мы выйдем на границы 1991-го. Потому что война может окончиться по-разному. Конечно, выход на границы 1991 года – это для нас правильный сценарий", – отметил Костенко.

Он подчеркнул, что на другие варианты завершения этой войны Украина не согласится.

"Выйдем ли мы на границы до конца года? Я хотел бы этого и буду все для этого делать, но я понимаю, что нам нужно не четко ставить планы до конца 2023 года, а просто делать все для победы. И ждать этой победы. Будет она в 2023-м – хорошо, в 2024-м – ну что поделаешь? Просто не нужно настраивать себя на конкретную дату. Дай бог, чтобы это было в 2023-м, но я лично думаю, что будет немного дольше", – резюмировал Костенко.