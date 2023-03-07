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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко объяснил, зачем оккупанты отвели технику на юге

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Костенко об оккупантах: Просто ставить технику вдоль Днепра, чтобы ее поражали... Они это уже прошли в Николаевской области, когда мы их уничтожали десятками ежедневно, а то и больше
Костенко об оккупантах: Просто ставить технику вдоль Днепра, чтобы ее поражали... Они это уже прошли в Николаевской области, когда мы их уничтожали десятками ежедневно, а то и больше
Фото: Роман Костенко / Facebook

Россияне, оставшиеся в левобережной части Херсонской области, стараются избежать потерь, которые украинцы наносят им, даже не находясь непосредственно в бою. Об этом рассказал "киборг" Роман Костенко в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон".

Журналист отметил, что сейчас, по информации украинской разведки, оккупанты оттягивают свои силы с левобережья Херсонской области ближе к Крыму. Он попросил Костенко прокомментировать действия россиян, которые могут свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению ВСУ.  

"Я думаю, они просто работают по схеме. Они видят, что мы наносим им поражения, что мы обнаруживаем по переднему краю реки Днепр их объекты и уничтожаем их. Они понимают, что они несут по факту потери, не находясь в боевых действиях, не имея прямого столкновения. Им это и не нужно. Просто ставить технику вдоль Днепра, чтобы ее поражали... У нас есть такие возможности: артиллерия, другие средства. Они уже поняли, они это уже прошли у нас здесь, в Николаевской области, когда мы их уничтожали десятками ежедневно, а то и больше", – сказал Костенко.

Он пояснил тактику оккупантов: по его словам, они вдоль реки ставят свои наблюдательные пункты, заминировали практически все побережье – как воду, так и выход из воды, и с помощью этих пунктов и артиллерийских корректировщиков готовы в любой момент нанести удар.

"А эти части и техника... Не вся, конечно. Мы видим, что техника есть. Но большая часть, которая есть, – она в любой момент готова в случае, например, нашего продвижения – как они думают теоретически, подойти. Там есть капониры, нарытые для этой техники. Выйти на позиции и осуществлять оборону. Я думаю, для этого они больше отвели свою технику, а не для того, что они хотят уйти с левобережья. Для того, чтобы они ушли, мы должны им помочь", отметил военный. 

Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали часть Николаевской области и правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Эксперты Американского Института исследования войны (ISW) заявили 5 марта, что видят хорошие условия для украинских контрнаступательных операций на всех участках фронта.

Теги: Херсонская область, артиллерия, война России против Украины, Роман Костенко, контрнаступление
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