"Киборг" Костенко объяснил, зачем оккупанты отвели технику на юге

Костенко об оккупантах: Просто ставить технику вдоль Днепра, чтобы ее поражали... Они это уже прошли в Николаевской области, когда мы их уничтожали десятками ежедневно, а то и больше Фото: Роман Костенко / Facebook

Журналист отметил, что сейчас, по информации украинской разведки, оккупанты оттягивают свои силы с левобережья Херсонской области ближе к Крыму. Он попросил Костенко прокомментировать действия россиян, которые могут свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению ВСУ.

"Я думаю, они просто работают по схеме. Они видят, что мы наносим им поражения, что мы обнаруживаем по переднему краю реки Днепр их объекты и уничтожаем их. Они понимают, что они несут по факту потери, не находясь в боевых действиях, не имея прямого столкновения. Им это и не нужно. Просто ставить технику вдоль Днепра, чтобы ее поражали... У нас есть такие возможности: артиллерия, другие средства. Они уже поняли, они это уже прошли у нас здесь, в Николаевской области, когда мы их уничтожали десятками ежедневно, а то и больше", – сказал Костенко.

Он пояснил тактику оккупантов: по его словам, они вдоль реки ставят свои наблюдательные пункты, заминировали практически все побережье – как воду, так и выход из воды, и с помощью этих пунктов и артиллерийских корректировщиков готовы в любой момент нанести удар.

"А эти части и техника... Не вся, конечно. Мы видим, что техника есть. Но большая часть, которая есть, – она в любой момент готова в случае, например, нашего продвижения – как они думают теоретически, подойти. Там есть капониры, нарытые для этой техники. Выйти на позиции и осуществлять оборону. Я думаю, для этого они больше отвели свою технику, а не для того, что они хотят уйти с левобережья. Для того, чтобы они ушли, мы должны им помочь", отметил военный.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



