Украинские военные на юге уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Каховском районе и беспилотник – ОК "Юг"

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу. Есть подтверждение об уничтожении двух вражеских наблюдательных постов в Олешках и на островах, склада с боеприпасами в Каховском районе", – говорится в сообщении.

Семь оккупантов были ликвидированы.