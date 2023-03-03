Украинские военные на юге уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Каховском районе и беспилотник – ОК "Юг"

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу. Есть подтверждение об уничтожении двух вражеских наблюдательных постов в Олешках и на островах, склада с боеприпасами в Каховском районе", – говорится в сообщении.
Семь оккупантов были ликвидированы.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 3 марта 2023 года, составили около 151 370 военных, 3405 танков, 301 самолет, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".